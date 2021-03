Astino vince il Premio del Paesaggio Rappresenterà l’Italia in Europa - Video

(Di domenica 14 marzo 2021) Il progetto «La biodiversità dentro la città: la Val d’di Bergamo» promosso da Fondazione Misericordia Maggiore di Bergamo – Mia è il vincitore delNazionale del2021. Ora sarà il nostro candidato nazionale al Landscape Award 2021 del Consiglio d’. Il ministro della Cultura Dario Franceschini: «Riconoscimento importante, una prova di come il nostro Paese in molti settori sia all’avanguardia». Il presidente della Mia Fabio Bombardieri: «Unalla città, alla sua capacità di uscire dalle difficoltà e creare cose belle e socialmente utili».

