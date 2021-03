Assemblea Pd, la diretta – Alle 11.45 il discorso di Enrico Letta, poi la votazione per eleggere il nuovo segretario (Di domenica 14 marzo 2021) Il giorno di Enrico Letta è arrivato. L’Assemblea nazionale del Partito democratico che porterà all’elezione del nuovo segretario dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti è iniziata intorno Alle 9.45, con qualche minuto di ritardo, e si svolgerà integralmente via web a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. I lavori si sono aperti con l’intervento della presidente dem Valentina Cuppi che ha informato ufficialmente l’Assemblea della dipartita dell’ormai ex segretario. Subito dopo partirà la procedura per la raccolta delle firme dei più di mille delegati a sostegno dei candidati. Normalmente sono più di uno, ma questa volta l’unico nome è quello dell’ex premier. Che al momento può già contare su circa 600 firme arrivate dAlle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Il giorno diè arrivato. L’nazionale del Partito democratico che porterà all’elezione deldopo le dimissioni di Nicola Zingaretti è iniziata intorno9.45, con qualche minuto di ritardo, e si svolgerà integralmente via web a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. I lavori si sono aperti con l’intervento della presidente dem Valentina Cuppi che ha informato ufficialmente l’della dipartita dell’ormai ex. Subito dopo partirà la procedura per la raccolta delle firme dei più di mille delegati a sostegno dei candidati. Normalmente sono più di uno, ma questa volta l’unico nome è quello dell’ex premier. Che al momento può già contare su circa 600 firme arrivate d...

