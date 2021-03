Assemblea nazionale Pd, è il giorno di Letta: si vota per eleggere il nuovo segretario dem | DIRETTA (Di domenica 14 marzo 2021) Assemblea nazionale Pd: si vota per eleggere il nuovo segretario dem DIRETTA È convocata per oggi, domenica 14 marzo alle 9.30, l’Assemblea del Partito Democratico. Scopo dell’Assemblea è eleggere il nuovo segretario dem. Non è previsto dibattito ma solo gli interventi dei candidati segretari, al momento il solo Enrico Letta. I lavori si aprono con l’intervento della presidente Pd, Valentina Cuppi, che informerà l’Assemblea sul quadro politico e sulla situazione che si è venuta a determinare con con le dimissioni di Nicola Zingaretti. Dopo l’intervento, la presidente Cuppi annuncerà la raccolta delle firme a sostegno della candidatura di Enrico ... Leggi su tpi (Di domenica 14 marzo 2021)Pd: siperildemÈ convocata per oggi, domenica 14 marzo alle 9.30, l’del Partito Democratico. Scopo dell’ildem. Non è previsto dibattito ma solo gli interventi dei candidati segretari, al momento il solo Enrico. I lavori si aprono con l’intervento della presidente Pd, Valentina Cuppi, che informerà l’sul quadro politico e sulla situazione che si è venuta a determinare con con le dimissioni di Nicola Zingaretti. Dopo l’intervento, la presidente Cuppi annuncerà la raccolta delle firme a sostegno della candidatura di Enrico ...

