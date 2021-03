Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 13 marzo 2021

(Di domenica 14 marzo 2021)tv: idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Captain Phillips – Attacco in mare aperto ha totalizzato 3137 spettatori (13.12% di share); su Canale5 il programma C’è posta per te ha avuto 6518 spettatori (share 30.93%). Su Italia1 il film Pets – Vita da animali ha ottenuto 1064 spettatori (4.08%); su Rai2 l’episodio di FBI 1406 (5.20%) e quello di Blue Bloods 1372 (5.25%); su Rai3 il programma Fame d’amore – Speciale ha totalizzato 857 spettatori (share 3.76%); su Rete4 il film Lo chiamavano Bulldozer 1054 spettatori (4.37%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 628 ...

Dopo il grande successo della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, i fan della Serie TV si chiedono già se ci sarà o meno la seconda stagione. Questa sera domenica 14 marzo, infatti, andrà in onda i ...Ma torniamo a C'è posta per te e agli ascolti registrati nella puntata in onda il 13 marzo 2021. Su Canale 5 C'è Posta per Te ha raccolto davanti al video 6.518.000 spettatori pari al 30.9% di share.