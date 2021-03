Arsenal-Tottenham, infortunio muscolare per Son: fuori dopo 19? nel derby (Di domenica 14 marzo 2021) Brutte notizie per Josè Mourinho, che perde Son Heung-min durante il derby di Londra tra Arsenal e Tottenham. L’attaccante degli Spurs ha cercato di raggiungere un pallone ma si è toccato la coscia, chiedendo prontamente il cambio. Sostituzione arrivata al 19? con l’ingresso in campo dell’ex Roma Erik Lamela al posto del coreano. A questo punto bisognerà aspettare l’esito degli esami strumentali nelle prossime ore per stabilire entità del problema e conseguenti tempi di recupero. Per il Tottenham, in caso di lesione, sarebbe un’assenza pesantissima per il proseguo della stagione tra Premier League ed Europa League. totte SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Brutte notizie per Josè Mourinho, che perde Son Heung-min durante ildi Londra tra. L’attaccante degli Spurs ha cercato di raggiungere un pallone ma si è toccato la coscia, chiedendo prontamente il cambio. Sostituzione arrivata al 19? con l’ingresso in campo dell’ex Roma Erik Lamela al posto del coreano. A questo punto bisognerà aspettare l’esito degli esami strumentali nelle prossime ore per stabilire entità del problema e conseguenti tempi di recupero. Per il, in caso di lesione, sarebbe un’assenza pesantissima per il proseguo della stagione tra Premier League ed Europa League. totte SportFace.

Advertising

sportface2016 : #PremierLeague, brutte notizie per #Mourinho: #Son si fa male in #ArsenalTottenham - cavallo_susie : Il gol appena fatto da Lamela del Tottenham all'Arsenal, ma neanche a PS. Ronaldo 'mparat o mmestier #ARSTOT - Edorsi53 : RT @BritishFootball: Al primo vero giro in porta, gol in RABONA di Eric LAMELA. Arsenal 0-1 Tottenham - Hsiwk_ : L’Arsenal gioca ed il Tottenham segna. Nun sacc chi m par - OmniaFootball : Intanto nel derby di Londra tra #Arsenal e #Tottenham #Lamela ha fatto un goal totalmente senza senso. -