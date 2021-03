Antonello Venditti | 10 canzoni del cantautore nato “Sotto il segno dei pesci”

(Di domenica 14 marzo 2021), artista tra i più amati e popolari in Italia, è il protagonista della nostra playlist di oggi. Ile pianista romano ha appena compiuto 72 anni, cinquanta dei quali vissuti sul palcoscenico. In questo lungo arco di tempo,ci ha regalato un immenso repertorio did’amore e di impegno politico e sociale. Rivediamo insieme una selezione di 10 suoi brani.per Roma e le donne 1 – Roma Capoccia (1972) La romanità è un tratto distintivo dell’artista, così orgogliosamente legato alle proprie origini. Il primo dei tanti “atti d’amore” diverso la sua città, è stato composto all’età di appena 14 anni. Parliamo di Roma Capoccia, la canzone che ha regalato ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? L'8 marzo è un giorno speciale per Antonello Venditti, e non solo perché è il suo compleanno... ???? - 13_limmie : alla radio c'è amici mai di antonello venditti,,, sapete già a chi sto pensando - Nicol70287692 : @FrancaPippa Antonello Venditti - MarcoProEU : Ascolto Antonello #Venditti... .. E ancora resto col fiato sospeso ad ascoltare ogni singola parola che canta...… - borghettana : Hey (hey) e disprezziamo i politici E ci arrabbiamo, preghiamo, gridiamo Piangiamo e poi leggiamo gli oroscopi Voi… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonello Venditti

Metropolitan Magazine Italia

Io provenivo dalla mia unione con Flavia Toso, da cui era nata nostra figlia Sarah e anche lei aveva avuto un marito,, un figlio, Francesco... Insomma, una faccenda complicata". E ...Certi amori non finiscono. Viene subito in mente il celere verso della canzone " Amici mai " di, nel leggere le ultime indiscrezioni della stampa spagnola riguardo un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid al termine della stagione. Già perché le voci riportate ...Ricky Tognazzi: «Non volevo sposare Simona Izzo, ricordo le sue scenate. I miei genitori? Erano dei separati ante litteram» ...«E’ il mio decimo album in mezzo secolo di carriera, da quando mi facevo le ossa al Folkstudio di via Garibaldi insieme a Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Rino Gaetano, ...