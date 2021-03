Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 15 al 19 marzo 2021 | un’amara sorpresa per Rossella

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 14 marzo 2021) Nelledal 15 al 19della soap opera napoletana Unalvedremonel panico dopo aver fatto una scoperta che minerà seriamente la sua emotività….Unaldal 15 al 17perscopre che Patrizio non ha occhi solo per lei. In tal senso la ragazza realizza che il suo amato ha una relazione segreta con un’altra donna. In particolare viene a sapere di un bacio che Patrizio si è scambiato con Clara. Inizialmente pensa di rivelare ogni cosa ad Alberto, ma poi fa marcia indietro. Così decide di affrontare il suo ...