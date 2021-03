Andrea Di Carlo, il manager e il fidanzato della bellissima Arisa (Di domenica 14 marzo 2021) Andrea Di Carlo è il giovane che è riuscito a conquistare Arisa, grande star del Festival di Sanremo 2021. La notizia del loro presunto amore era stata rilasciata dal giornalista Santo Pirrotta che nella sua rubrica “Ogni Mattina” aveva svelato un presunto matrimonio tra i due che sarebbe dovuto avvenire il 2 settembre per la precisione. Fino a poco fa, la cantante, non aveva battuto ciglio nel raccontare la verità su questa notizia. Ad oggi, però, le cose sono cambiate, infatti la giovane ha dichiarato: “Non confermo e non smentisco”. Continuando: “Il tempo per essere felici è così poco che non lo voglio più sprecare. Si può essere felici, non bisogna vergognarsi di esserlo e di dirlo”. La vita privata di Andrea Di Carlo L’autore televisivo e il manager di molti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021)Diè il giovane che è riuscito a conquistare, grande star del Festival di Sanremo 2021. La notizia del loro presunto amore era stata rilasciata dal giornalista Santo Pirrotta che nella sua rubrica “Ogni Mattina” aveva svelato un presunto matrimonio tra i due che sarebbe dovuto avvenire il 2 settembre per la precisione. Fino a poco fa, la cantante, non aveva battuto ciglio nel raccontare la verità su questa notizia. Ad oggi, però, le cose sono cambiate, infatti la giovane ha dichiarato: “Non confermo e non smentisco”. Continuando: “Il tempo per essere felici è così poco che non lo voglio più sprecare. Si può essere felici, non bisogna vergognarsi di esserlo e di dirlo”. La vita privata diDiL’autore televisivo e ildi molti ...

