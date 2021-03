ANCHE NORVEGIA, ISLANDA E IRLANDA SOSPENDONO IL VACCINO ASTRAZENECA (Di domenica 14 marzo 2021) L’IRLANDA HA interrotto l’uso del VACCINO ASTRAZENECA Covid-19 in seguito alla pubblicazione di nuovi dati da parte dell’Agenzia norvegese per i medicinali. La somministrazione del VACCINO sviluppato dall’Università di Oxford è stata “temporaneamente differita”, secondo la raccomandazione della Health Products Regulatory Authority (HPRA) e del National Immunization Advisory Committee ( Niac ). La decisione arriva dopo che tre operatori proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 14 marzo 2021) L’HA interrotto l’uso delCovid-19 in seguito alla pubblicazione di nuovi dati da parte dell’Agenzia norvegese per i medicinali. La somministrazione delsviluppato dall’Università di Oxford è stata “temporaneamente differita”, secondo la raccomandazione della Health Products Regulatory Authority (HPRA) e del National Immunization Advisory Committee ( Niac ). La decisione arriva dopo che tre operatori proviene da Database Italia.

