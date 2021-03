Anche lo United tenta Ronaldo, Solskjaer: “Vorrei Cristiano” (Di domenica 14 marzo 2021) Il futuro di Cristiano Ronaldo è incerto più che mai. La permanenza alla Juventus potrebbe concludersi addirittura già in estate. Cristiano Ronaldo e la Juventus che fine faranno? E’ ancora incerta la risposta a questo tipo di domanda. Ciò che è certo è che nessuna ipotesi può non esser presa in considerazione. In questo momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 marzo 2021) Il futuro diè incerto più che mai. La permanenza alla Juventus potrebbe concludersi addirittura già in estate.e la Juventus che fine faranno? E’ ancora incerta la risposta a questo tipo di domanda. Ciò che è certo è che nessuna ipotesi può non esser presa in considerazione. In questo momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

UDisattivata : FDA è cauta. Senza sensazionalismi, esistono anche delle ragioni scientifiche per cui si opta per la prudenza. Il d… - sportli26181512 : Juve, per Ronaldo c'è anche il Man United: C'è anche il Manchester United per Cristiano Ronaldo: la...… - AmiciMilan : Dopo i recuperi di Calhanoglu, Theo e Rebic ci sarebbero aggiornamenti anche sul resto dell'infermeria rossonera.Ib… - sportli26181512 : MN - Possibile ritorno con il Manchester United per Ibra e Bennacer. Mandzukic dopo la sosta: Dopo i recuperi di Ca… - Fenegor8 : @keenaroma @RealHumanBean_7 Quello è palese, dopo lo scandalo della partita d'andata anche io sono convinto che pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche United Juve, per Ronaldo c'è anche il Man United Commenta per primo C'è anche il Manchester United per Cristiano Ronaldo : la stampa britannica conferma che il ritorno tra le fila dei Red Devils è un'opzione possibile qualora il portoghese lasciasse la Juventus in estate.

Cessione di CR7, As: la Juventus non opporrà resistenza La notizia di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è confermata anche da " El Chiringuito Tv ". Il ... Solskjaer, allenatore dello United: 'Chi mi piacerebbe avere? CR7' Ole Gunnar Solskjaer , tecnico ...

Fulham-Manchester City 0-3, gol e highlights. Segna anche Aguero, Pep a +17 sullo United Sky Sport Calciomercato Juventus, “Lo riporterei qui”: c’è l’annuncio A metà settimana dalla Spagna sono arrivate notizie di un possibile ritorno al Real Madrid dopo la chiamata di Mendes alla società. Sia nel caso rimanga alla Juventus, sia nel caso parta. Ho giocato c ...

Juventus, che attacco dal Sun: “Speriamo che i progetti di Agnelli funzionino come l’acquisto di Ronaldo” Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, allarme Brozovic | Conte rischia di perderlo. Juventus, il Sun attac ...

Commenta per primo C'èil Manchesterper Cristiano Ronaldo : la stampa britannica conferma che il ritorno tra le fila dei Red Devils è un'opzione possibile qualora il portoghese lasciasse la Juventus in estate.La notizia di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è confermatada " El Chiringuito Tv ". Il ... Solskjaer, allenatore dello: 'Chi mi piacerebbe avere? CR7' Ole Gunnar Solskjaer , tecnico ...A metà settimana dalla Spagna sono arrivate notizie di un possibile ritorno al Real Madrid dopo la chiamata di Mendes alla società. Sia nel caso rimanga alla Juventus, sia nel caso parta. Ho giocato c ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, allarme Brozovic | Conte rischia di perderlo. Juventus, il Sun attac ...