Anche Irlanda sospende Astrazeneca ' Lo facciamo per precauzione'

Advertising

DrCaleria : RT @Libero_official: Anche l'Irlanda sospende la somministrazione del #vaccino #AstraZeneca: la decisione dopo aver analizzato i nuovi dati… - mspini2 : RT @Libero_official: Anche l'Irlanda sospende la somministrazione del #vaccino #AstraZeneca: la decisione dopo aver analizzato i nuovi dati… - lpisanu1908 : RT @Libero_official: Anche l'Irlanda sospende la somministrazione del #vaccino #AstraZeneca: la decisione dopo aver analizzato i nuovi dati… - Libero_official : Anche l'Irlanda sospende la somministrazione del #vaccino #AstraZeneca: la decisione dopo aver analizzato i nuovi d… - tfabiani2 : @jeperego @Cri_Giordano @RobiVil @repubblica Però l'articolo parlava di timori rispetto al vaccino, per come era st… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Irlanda

le autorità sanitarie dell'hanno chiesto al governo di sospendere il vaccino AstraZeneca dopo aver analizzato nuovi dati forniti dall'Agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di ...... il National Immunization Advisory Committee ha raccomandato il rinvio temporaneo del programma di vaccinazione con AstraZeneca in', ha aggiunto. LeggiMagrini (Aifa): 'Mai visto tanto ...Anche le autorità sanitarie dell’Irlanda hanno chiesto al governo di sospendere il vaccino AstraZeneca dopo aver analizzato nuovi dati forniti dall’Agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di ...Anche le autorità sanitarie dell’Irlanda hanno chiesto al governo di sospendere il vaccino AstraZeneca dopo aver analizzato nuovi dati forniti dall’Agenzia per il farmaco ...