Anche chi si ha fatto il vaccino deve restare a casa perché può infettarsi lo stesso: ecco i motivi (Di domenica 14 marzo 2021) Nessuno ha il via libera. Il lockdown vale per chiunque. Anche chi ha fatto il vaccino e ha ricevuto due dosi deve restare a casa se abita nelle zone rosse. deve comportarsi come tutti. Quindi, deve indossare le mascherine, curare l’igiene delle mani, non spostarsi in altre Regioni. Il vaccino non ha uno scudo totale Con il vaccino, infatti, non è completamente esclusa la possibilità di infettarsi. E ora che siamo al picco, occorre non rischiare. Del resto, i vaccini non proteggono al cento per cento. Con AstraZeneca, Pfizer e Moderna si va dal 70% al 95% di immunità. Inoltre, c’è l’incognita della risposta individuale, alcune persone possono reagire in modo non ottimale. Si può sviluppare una forma ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 marzo 2021) Nessuno ha il via libera. Il lockdown vale per chiunque.chi haile ha ricevuto due dosise abita nelle zone rosse.comportarsi come tutti. Quindi,indossare le mascherine, curare l’igiene delle mani, non spostarsi in altre Regioni. Ilnon ha uno scudo totale Con il, infatti, non è completamente esclusa la possibilità di. E ora che siamo al picco, occorre non rischiare. Del resto, i vaccini non proteggono al cento per cento. Con AstraZeneca, Pfizer e Moderna si va dal 70% al 95% di immunità. Inoltre, c’è l’incognita della risposta individuale, alcune persone possono reagire in modo non ottimale. Si può sviluppare una forma ...

