Amici, Maria gela gli allievi: “Potete prendete le felpe tutti e andare a casa” (Di domenica 14 marzo 2021) Non è passata inosservata ai social, la stoccata di Maria De Filippi alla classe 2021 di Amici. Ecco le sue parole. Le parole di Maria De Filippi Nella puntata di ieri, 13 marzo, del talent Amici, è andato in onda un curioso siparietto. Come sempre sono stati tanti gli ospiti della puntata. Per prima si è esibita Annalisa, con il singolo Dieci, tornata negli studi di Amici dopo il secondo posto nell’edizione del 2011. Poi si è esibita Gaia Tozzi, vincitrice della diciannovesima edizione, che si esibita con il singolo Cuore Amaro. Infine si è esibita Arisa, professoressa di canto della scuola, con il singolo Potevi fare di più. Come si nota, tutte e tre hanno gareggiato nell’ultimo Festival di Sanremo 2021. Purtroppo, ha dovuto dare forfait Irama, ancora in ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 14 marzo 2021) Non è passata inosservata ai social, la stoccata diDe Filippi alla classe 2021 di. Ecco le sue parole. Le parole diDe Filippi Nella puntata di ieri, 13 marzo, del talent, è andato in onda un curioso siparietto. Come sempre sono stati tanti gli ospiti della puntata. Per prima si è esibita Annalisa, con il singolo Dieci, tornata negli studi didopo il secondo posto nell’edizione del 2011. Poi si è esibita Gaia Tozzi, vincitrice della diciannovesima edizione, che si esibita con il singolo Cuore Amaro. Infine si è esibita Arisa, professoressa di canto della scuola, con il singolo Potevi fare di più. Come si nota, tutte e tre hanno gareggiato nell’ultimo Festival di Sanremo 2021. Purtroppo, ha dovuto dare forfait Irama, ancora in ...

