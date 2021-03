Amici, che fine ha fatto Valentin? Eccolo dopo l’addio a Francesca Tocca (Di domenica 14 marzo 2021) Valentin Alexadru è il ballerino che nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi si è fatto notare per la sua incommensurabile bravura. Valentin ha fatto parlare di sé , oltre che per la sua professionalità anche per la sua storia con la bellissima Francesca Tocca. Una relazione sulla quale hanno serbato il silenzio per molti mesi poichè la ballerina era sentimentalmente legata a Raimondo Todaro, insegnante dello show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Amici: La relazione tra Francesca Tocca e Valentin Alexadru Valentin si è fatto notare all’interno della scuola di Amici per la sua competenza, ma per il mondo del gossip ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 14 marzo 2021)Alexadru è il ballerino che nella scorsa edizione didi Maria De Filippi si ènotare per la sua incommensurabile bravura.haparlare di sé , oltre che per la sua professionalità anche per la sua storia con la bellissima. Una relazione sulla quale hanno serbato il silenzio per molti mesi poichè la ballerina era sentimentalmente legata a Raimondo Todaro, insegnante dello show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.: La relazione traAlexadrusi ènotare all’interno della scuola diper la sua competenza, ma per il mondo del gossip ...

