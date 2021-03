Amici 20, Maria De Filippi mette in difficoltà Giulia Stabile “Cosa posso aver fatto per darti fastidio?” (Di domenica 14 marzo 2021) Amici 20, la puntata andata in onda nella giornata di ieri sabato 13 marzo è stata ricca di colpi di scena. Maria sembra che per la prima volta abbia fatto un qualCosa che ha lasciato tutti senza parole. La De Filippi avrebbe infatti chiamato Giulia Stabile al centro dello studio, proponendole di fare un qualCosa che non era per nulla in programma. La reazione della ballerina è stata piuttosto esilarante. Ma Cosa è accaduto? Amici 20, la puntata inizia in modo differente e con un grande colpo di scena Maria De Filippi, una volta inizia la puntata, avrebbe chiamato al centro dello studio Giulia Stabile. Quest’ultima, sarebbe rimasta piuttosto ... Leggi su baritalianews (Di domenica 14 marzo 2021)20, la puntata andata in onda nella giornata di ieri sabato 13 marzo è stata ricca di colpi di scena.sembra che per la prima volta abbiaun qualche ha lasciato tutti senza parole. La Deavrebbe infatti chiamatoal centro dello studio, proponendole di fare un qualche non era per nulla in programma. La reazione della ballerina è stata piuttosto esilarante. Maè accaduto?20, la puntata inizia in modo differente e con un grande colpo di scenaDe, una volta inizia la puntata, avrebbe chiamato al centro dello studio. Quest’ultima, sarebbe rimasta piuttosto ...

Advertising

_Valealizzi_ : RT @mesch1na: amici 11 (big) maria sequestrò l’arena di verona per la finale dell’ undicesima edizione di amici che vide oltre alla solita… - unbelrumore : RT @mesch1na: amici 11 (big) maria sequestrò l’arena di verona per la finale dell’ undicesima edizione di amici che vide oltre alla solita… - ArgaLombardiaLi : RT @Andrea_Radic: Amici #winelovers questa sera in Lombardia con Anna Maria Clementi 2009 di @CadelboscoITA Al naso raffinatissimo, compost… - biglittleliees : non perdonerò mai maria per non aver messo la diretta di amici , quante cose che ci perdiamo.. #Amici20 - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Amici, Arisa si esibisce, Maria De Filippi s'infuria e spiazza tutti: «Adesso tornatevene a casa» -