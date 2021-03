America’s Cup, Wheatley: “Vincerà New Zealand. Ho avuto un incubo: regate nel Mediterraneo…” (Di domenica 14 marzo 2021) Nonostante il giorno di riposo, non sono mancati i soliti “De Profundis” per Luna Rossa, peraltro cominciati da ormai diverse settimane. Se i media neozelandesi, nonostante un punteggio di assoluta parità dopo sei regate di America’s Cup, hanno utilizzato termini coloriti ed altisonanti nei confronti degli italiani come “distrutti” e “bombardati“, oggi è toccato al solito Magnus Wheatley sentenziare che la serie si concluderà con lo scontato trionfo dei Defender. Sì, proprio lo stesso noto blogger britannico che, sul suo Rule69, aveva vaticinato che gli italiani sarebbero tornati a casa in lacrime dopo il confronto con Ben Ainslie. E’ accaduto l’esatto contrario: 7-1. Il giornalista d’Oltremanica è rimasto particolarmente colpito dalle prestazioni di Te Rehutai, tanto da spingersi a scrivere che “domani potremmo assistere ad un punto ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Nonostante il giorno di riposo, non sono mancati i soliti “De Profundis” per Luna Rossa, peraltro cominciati da ormai diverse settimane. Se i media neozelandesi, nonostante un punteggio di assoluta parità dopo seidiCup, hanno utilizzato termini coloriti ed altisonanti nei confronti degli italiani come “distrutti” e “bombardati“, oggi è toccato al solito Magnussentenziare che la serie si concluderà con lo scontato trionfo dei Defender. Sì, proprio lo stesso noto blogger britannico che, sul suo Rule69, aveva vaticinato che gli italiani sarebbero tornati a casa in lacrime dopo il confronto con Ben Ainslie. E’ accaduto l’esatto contrario: 7-1. Il giornalista d’Oltremanica è rimasto particolarmente colpito dalle prestazioni di Te Rehutai, tanto da spingersi a scrivere che “domani potremmo assistere ad un punto ...

