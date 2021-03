America’s Cup, rinviate le regate tra Luna Rossa e New Zealand. Vento troppo debole: il nuovo programma (Di domenica 14 marzo 2021) Il Vento troppo debole ad Auckland (Nuova Zelanda) ha portato al rinvio delle regate di America’s Cup. Stanotte erano in programma gara-7 e gara-8 tra Luna Rossa e Team New Zealand, ma i due equipaggi non sono riusciti a darsi battaglia. Il regolamento prevede che si registri una velocità di almeno 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi, nello specifico tra i -9? e i -4? prima della partenza effettiva delle regate. Questa condizione non si è mai verificata nel Golfo di Hauraki, dove la brezza ha soffiato tra i 5 e i 7 nodi, ma senza mantenere quei 6,5 nodi richiesti per 300 secondi di fila. Team Prada Pirelli e i Kiwi hanno aspettato fermi in acqua per un paio di ore, dalle ore 04.00 alle ore 06.00 italiane ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Ilad Auckland (Nuova Zelanda) ha portato al rinvio dellediCup. Stanotte erano ingara-7 e gara-8 trae Team New, ma i due equipaggi non sono riusciti a darsi battaglia. Il regolamento prevede che si registri una velocità di almeno 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi, nello specifico tra i -9? e i -4? prima della partenza effettiva delle. Questa condizione non si è mai verificata nel Golfo di Hauraki, dove la brezza ha soffiato tra i 5 e i 7 nodi, ma senza mantenere quei 6,5 nodi richiesti per 300 secondi di fila. Team Prada Pirelli e i Kiwi hanno aspettato fermi in acqua per un paio di ore, dalle ore 04.00 alle ore 06.00 italiane ...

