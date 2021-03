America’s Cup, nuovo calendario Luna Rossa-New Zealand: orari, programma, tv, straming, date (Di domenica 14 marzo 2021) Rinviate per vento troppo debole, al di sotto dei 6,5 nodi, le due regate in programma oggi, gara-7 e gara-8, dell’America’s Cup. Dopo un’attesa di quasi due ore gli equipaggi di Luna Rossa e New Zealand hanno fatto rientro all’interno del proprio quartiere generale con un nulla di fatto. La situazione, quindi, non cambia con il punteggio che resta in parità (3-3). Si tornerà in acqua domani alla stessa ora con una situazione che, secondo le previsioni, dovrebbe prevedere vento debole ma decisamente più consistente rispetto ad oggi. Gli esperti prevedono nel Golfo di Hauraki un vento di cica 10 nodi, in linea teorica la condizione ideale per Luna Rossa. Di seguito il nuovo calendario completo, il programma dettagliato, ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Rinviate per vento troppo debole, al di sotto dei 6,5 nodi, le due regate inoggi, gara-7 e gara-8, dell’Cup. Dopo un’attesa di quasi due ore gli equipaggi die Newhanno fatto rientro all’interno del proprio quartiere generale con un nulla di fatto. La situazione, quindi, non cambia con il punteggio che resta in parità (3-3). Si tornerà in acqua domani alla stessa ora con una situazione che, secondo le previsioni, dovrebbe prevedere vento debole ma decisamente più consistente rispetto ad oggi. Gli esperti prevedono nel Golfo di Hauraki un vento di cica 10 nodi, in linea teorica la condizione ideale per. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, ...

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - giusmo1 : America's Cup, rinviate le regate: la sfida Luna Rossa-New Zealand riparte stanotte - lunarossa : Day 4 comes an end with racing canceled. The program resumes tomorrow in wind conditions that promise to be more co… - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: o si parte entro le 6.00 o rinvio a domani -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | poco vento | rinviate le due regate della notte | si resta sul 3-3 Zazoom Blog