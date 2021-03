America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand: si torna sul campo di regata E? Partenza decisiva. Le previsioni meteo (Di domenica 14 marzo 2021) Il confronto tra Luna Rossa e Team New Zealand è stato rinviato a domani. Gara-7 e gara-8 sono state posticipate di 24 ore perché oggi non c’erano le condizioni di vento necessarie per la disputa delle due regate in programma. Il regolamento prevede una brezza minima di 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi prima della Partenza, ma nella baia di Auckland questa situazione non si è mai avverata e dunque il commissario Iain Murray si è trovato costretto a rimandare il programma. Resta dunque la parità, un equilibratissimo 3-3 in una lotta sempre più rovente e appassionante per la conquista della America’s Cup. Si riuscirà a regatare lunedì 15 marzo? Secondo le ultime previsioni meteo, su cui si sono soffermati anche il meteorologo di ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Il confronto trae Team Newè stato rinviato a domani. Gara-7 e gara-8 sono state posticipate di 24 ore perché oggi non c’erano le condizioni di vento necessarie per la disputa delle due regate in programma. Il regolamento prevede una brezza minima di 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi prima della, ma nella baia di Auckland questa situazione non si è mai avverata e dunque il commissario Iain Murray si è trovato costretto a rimandare il programma. Resta dunque la parità, un equilibratissimo 3-3 in una lotta sempre più rovente e appassionante per la conquista dellaCup. Si riuscirà are lunedì 15 marzo? Secondo le ultime, su cui si sono soffermati anche ilrologo di ...

