America's Cup, Luna Rossa-New Zealand: chi è favorito per la vittoria? Le quote delle scommesse: book-makers sicuri (Di domenica 14 marzo 2021) Luna Rossa-Team New Zealand 3-3. Questo è il punteggio della contesa che mette in palio la America's Cup. I due equipaggi si sono resi protagonisti di un triplice botta e risposta nei primi tre giorni di regata, dando così vita a un serratissimo confronto al momento in perfetta parità. I Kiwi credevano di vincere facilmente, invece l'equipaggio italiano si sta dimostrando un avversario degno di nota e sta mettendo in dubbio le certezze degli avversari. La battaglia nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) è rovente e incerta, al momento appare estremamente difficile pronosticare chi riuscirà ad avere la meglio e ad alzare al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo. Team New Zealand era la grande favorita della vigilia e i bookmakers non si spostano da questa ...

