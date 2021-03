America’s Cup, Luna Rossa e un giorno di riposo inatteso. Cruciale analizzare i dati e le partenze. E i grinder… (Di domenica 14 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand tornano nei propri hangar senza avere regatato. Le due regate di America’s Cup, in programma oggi nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), non si sono disputate a causa del vento troppo leggero: il regolamento prevede che soffino almeno 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi prima della partenza di una gara, ma questa condizione non si è mai verificata e dunque non sono andate in scena gara-7 e gara-8. Il commissario Iain Murray ha dovuto rinviare la contesa a domani, dunque il calendario della competizione sportiva più antica al mondo subisce uno slittamento di un giorno (salvo ulteriori modifiche nelle prossime ore). In sostanza si può affermare che i due equipaggi abbiano guadagnato un giorno di riposo inatteso. Gli uomini sono sì ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021)e Team New Zealand tornano nei propri hangar senza avere regatato. Le due regate diCup, in programma oggi nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), non si sono disputate a causa del vento troppo leggero: il regolamento prevede che soffino almeno 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi prima della partenza di una gara, ma questa condizione non si è mai verificata e dunque non sono andate in scena gara-7 e gara-8. Il commissario Iain Murray ha dovuto rinviare la contesa a domani, dunque il calendario della competizione sportiva più antica al mondo subisce uno slittamento di un(salvo ulteriori modifiche nelle prossime ore). In sostanza si può affermare che i due equipaggi abbiano guadagnato undi. Gli uomini sono sì ...

