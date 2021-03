America' s Cup | Luna Rossa e New Zealand ancora pari sul 3-3

(Di domenica 14 marzo 2021)e Team Newtorneranno in mare domani (sempre alle 4.10 ora italiana) per la settima e l’ottava regata. Vasco Vascotto, intervistato dalla Rai ha dichiarato: «Quello di oggi è un pareggio a reti inviolate, come la Triestina che pareggia sempre… Dovevamo aspettarcelo, è una giornata davvero al limite, sapevamo che oggi sarebbe stato difficile. Ora andiamo a riposare e poi ci preamo per domani. Per lunedì le previsioni sono di vento di 10-12 nodi proveniente da nord, quindi pensiamo si regaterà quasi sicuramente». y key 6901ea96cb13f03d.html

ROMA, 14 MAR Dopo il rinvio di questa mattina delle regate valide per la finale della 36/a'sdi vela, ad Auckland, fra New Zealand e Luna Rossa, è stato rimodulato il calendario dell'evento. Cancellate Gara 7 e 8, a causa del vento troppo debole nel golfo di Hauraki, le sfide ...Calma piatta nel mare di Auckland in Nuova Zelanda , vento a soli 4 nodi e regate di Coppacancellate. Luna Rossa e Te Rehutai torneranno domani nel golfo di Auraki per disputare la settima e ottava regata che erano in calendario per oggi. Prima didecidere, gli organizzatori si sono ...Con le due imbracazioni ferme sul punteggio di 3-3, il rinvio per assenza di vento nella notte scorsa ha modificato il calendario della competizione: ecco le nuove date Gli organizzatori ...A causa del poco vento le regate di oggi sono state annullate. L'organizzazione ha già diffuso il nuovo calendario dell'America's Cup ...