America's Cup, il rinvio favorisce Luna Rossa o New Zealand? Sarebbe stata una lotteria (Di domenica 14 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si trovano in perfetta parità nella contesa che mette in palio la America's Cup. Il punteggio di 3-3 non è mutato nella giornata odierna, perché gara-7 e gara-8 sono state posticipate a domani a causa del leggerissimo vento che soffiava nella baia. Il regolamento prevede che si debba registrare una velocità di almeno 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi prima della partenza (nello specifico tra i -9? e -4?), oggi nel Golfo di Hauraki sono soffiati tra i 5 e i 7 nodi e non si sono mai verificate le condizioni richieste per 300 secondi di fila. Dopo due ore di attesa il commissario di regata Iain Murray ha provveduto a rimandare gli equipaggi nei loro hangar e a dare l'appuntamento per le prossime regate a lunedì 15 marzo (sempre a partire dalle ore 04.00 italiane). Chi ha favorito questa ...

