America's Cup, Francesco Bruni: "Mi sento un po' come Bertelli. Serve calma quando non c'è vento"

Luna Rossa e Team New Zealand sono ferme in acqua, la gara-7 della America's Cup continua a essere rinviata visto che non soffiano i 6,5 nodi di vento necessari per fare partire la regata. Il rischio è che oggi non si riesca a regatare nella baia di Auckland e che dunque tutto slitti di una giornata. I due team sono in perfetta parità sul 3-3 e attendono di conoscere quale sarà il loro destino in questa domenica. Al momento appare davvero difficile che si possa gareggiare, il via dovrà essere dato entro le ore 18.00 locali (sicuramente non ci sono le tempistiche per gara-8). Francesco Bruni, co-timoniere di Luna Rossa, è stato intervistato durante la lunga attesa e gli è stato chiesto una suo pensiero su Patrizio Bertelli, il patron di Team Prada Pirelli: "Gli voglio molto bene: lui è un velista ...

