America’s Cup 2021, settima e ottava regata stanotte in tv: orario e diretta streaming (Di domenica 14 marzo 2021) Il programma della settima e ottava regata della finale di America’s Cup 2021. Il vento troppo debole ha costretto gli organizzatori a rinviare Gara 7 e Gara 8 dell’entusiasmante sfida che vede contrapposte Luna Rossa e Team New Zealand, ferme sul punteggio di 3-3. Il nuovo appuntamento per la settima sfida è previsto per le 4 del mattino (ora italiana), mentre a seguire ci sarà l’ottava regata. Entrambe saranno visibili in diretta su Rai 2 e su Sky Sport oltre che sulle piattaforme streaming Rai Play e Sky Go. Lunedì 15 marzo Dalle 04.00 (ora italiana) – regata 7 (Rai Due e Sky Sport America’s Cup, Rai Play e Sky Go) A seguire – regata 8 (Rai Due e Sky Sport ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Il programma delladella finale diCup. Il vento troppo debole ha costretto gli organizzatori a rinviare Gara 7 e Gara 8 dell’entusiasmante sfida che vede contrapposte Luna Rossa e Team New Zealand, ferme sul punteggio di 3-3. Il nuovo appuntamento per lasfida è previsto per le 4 del mattino (ora italiana), mentre a seguire ci sarà l’. Entrambe saranno visibili insu Rai 2 e su Sky Sport oltre che sulle piattaformeRai Play e Sky Go. Lunedì 15 marzo Dalle 04.00 (ora italiana) –7 (Rai Due e Sky SportCup, Rai Play e Sky Go) A seguire –8 (Rai Due e Sky Sport ...

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - LaStampa : America’s Cup, regate annullate per poco vento - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - anna_annie12 : America’s Cup, Peter Burling: “Stiamo migliorando la barca”. A cosa si riferisce? – OA Sport - infoitsport : America's Cup, ad Auckland non c'è vento: rinviate a stanotte le regate - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | poco vento | rinviate le due regate della notte | si resta sul 3-3 Zazoom Blog