America's Cup 2021, rinviata la quarta giornata per poco vento

Auckland, 14 marzo 2021 " Un'altra giornata di parità ad Auckland tra Luna Rossa e Team New Zealand nella finale di Coppa America . Stavolta, però, non si è gareggiato. poco vento nel golfo di Hauraki ...

