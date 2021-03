Ambulanza della Croce Rossa bloccata per 24 ore al Ruggi

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 14 marzo 2021) di Monica De Santis Una lunga e stenuante attesa. Anche nella giornata di ieri, così come oramai accade da diverse settimane le ambulanze delle varie associazioni che operano sul territorio cittadino sono rimaste per ore ed ore davanti al pronto soccorso deld’Aragona in attesa di poter lasciare alle cure dei medici i pazienti che avevano a bordo. Ore ed ore che in alcuni casi possono diventare giorni. E’ quello che è successo ad un’che ieri sera intorno alle 19,50 circa è intervenuta in soccorso di uno straniero che accusava sintomi Covid. L’è intervenuta su disposizione del 118. Una volta prelevato il paziente l’, con a bordo i due operatori si è recata presso il nosocomio di via San Leonardo. Ore 20 di mercoledì ...