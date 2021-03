Amanda Palmer | capezzoli come armi contundenti

Leggi su optimagazine

(Di domenica 14 marzo 2021) Scrivo di musica. Non solo, ma prevalentemente di musica. Non scrivo di sentimenti. Lo faccio, indirettamente, a volte, sui social, o in questo diario che va avanti da più di un anno, ma solo perché racconto la mia vita, e nella mia vita ci sono parti che riguardano i sentimenti, si tratti di mia moglie Marina o dei miei quattro figli, Lucia, Tommaso, Francesco e Chiara. E nel farlo, indirettamente, cerco di essere sempre diretto, senza filtri, esattamente con la stessa attitudine con cui parlo di musica. E esattamente per lo stesso motivo, perché intendo colpire il lettore dritto in faccia, volendo anche spiazzandolo, senza lasciare spazio a interpretazioni che non siano le mie. Non scrivo di sentimenti, invece, quando scrivo di musica, perché ho difficoltà, credoun po’ tutti, a decodificarli. O meglio, a trovare le parole che mi aiutino a renderli ...