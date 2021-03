Allerta meteo in Campania per vento forte e mare agitato (Di domenica 14 marzo 2021) E’ stato emanato un avviso di Allerta meteo in Campania dalla Protezione civile a causa delle forti raffiche di vento previste su tutto il territorio regionale. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di con possibili raffiche a partire dalle 10 di oggi, Leggi su 2anews (Di domenica 14 marzo 2021) E’ stato emanato un avviso diindalla Protezione civile a causa delle forti raffiche dipreviste su tutto il territorio regionale. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di con possibili raffiche a partire dalle 10 di oggi,

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo Gialla anche domani, almeno per il maltempo. Puglia: allerta per vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 14 odierne per trenta ore. Si fa riferimento a 'venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri e montuosi.' Rischio: secondo lo ...

Pericolo Rudan: mancano i semafori per bloccare la 51 Tutto questo vasto sistema di monitoraggio ed allerta, opera della Regione , è stato già provato ... si dovrà intervenire per la rimozione del materiale che, in caso di eventi meteo importanti, che a ...

Meteo: ALLERTA per FORTI VENTI, PIOGGE e TEMPORALI specie al CENTRO-SUD. Evoluzione PROSSIME ORE iLMeteo.it Meteo: ALLERTA per FORTI VENTI, PIOGGE e TEMPORALI al CENTRO-SUD. Evoluzione PROSSIME ORE PROSSIME ORE, ALLERTA per FORTI VENTI e TEMPORALI al Centro-Sud SITUAZIONE: un fronte d'aria fredda in discesa dal nord Europa, si appresta ad attraversare il nostro Paese accompagnato da forti venti, ...

Meteo: domenica allerta vento forte Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia. Per la giornata di lunedí 15 marzo persisteranno condizioni di vento moderato diffusamente sulla regione e condizioni di bassa umidità ad ...

