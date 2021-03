Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia (Di domenica 14 marzo 2021) vaccini anti-Covid in Italia: l’Aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate 14 marzo 2021 Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Venerdì 12 marzo, l’Aifa ha approvato il vaccino Johson & Johnson, le cui dosi dovrebbero iniziare ad arrivare nel nostro Paese da metà aprile. Continua intanto la somministrazione degli altri vaccini già approvati, ovvero Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Qui l’Aggiornamento sulle dosi di vaccino ... Leggi su tpi (Di domenica 14 marzo 2021)in: l’sulle14 marzo 2021 Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Venerdì 12 marzo, l’Aifa ha approvato il vaccino Johson & Johnson, le cuidovrebbero iniziare ad arrivare nel nostro Paese da metà aprile. Continua intanto la somministrazione degli altrigià approvati, ovvero Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Qui l’sulledi vaccino ...

Advertising

Alberto_Cirio : ++???? AGGIORNAMENTO VACCINI OVER 80 Dai dati della Fondazione Gimbe il Piemonte è una delle regioni che vaccinano d… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 14/03/2021 ore 06:01 Finora sono state somministrate 6610347 do… - AdyAzza : RT @AISM_onlus: Aggiornamento #vaccini! Sono state inserite come categoria prioritaria le persone con #disabilità grave ai sensi della legg… - rep_palermo : Vaccini anti Covid, Razza blocca le iniezioni ai magistrati: 'Prima anziani e disabili' [aggiornamento delle 21:31] - ros_raff : @PinnaTam @OGiannino Senza siringhe non potevi somministrare i vaccini o sbaglio? Fino ad oggi con i vaccini arriva… -