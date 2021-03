Addio Marvin Hagler | se ne va il ' Marvelous' della boxe

Leggi su agi

(Di domenica 14 marzo 2021) AGI - Per tutti resterà '', il Meraviglioso Marvin Hagler, dominatore dei medi dall'80 all'87. La scomparsa a 66 anni del fuoriclasse americano, uno dei più grandi pugilistoria, è arrivata all'improvviso sabato sera, nell'ora in cui l'America si fermava davanti alla tv per vederlo salire sul ring. La notizia è stata data dalla moglie, Kay, sulla pagina ufficiale su Facebook del Fan Club di Hagler. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sui social migliaia di commenti, in rete sono apparsi i filmati degli incontri piu' importanti. Per quasi dieci anni,ha battuto tutti i suoi grandi avversari, da Roberto Duran a Thomas Hearns con cui, nell'85, diede vita a uno dei round più entusiasmanti di sempre, il primo: furono tre minuti in cui i due pugili si picchiarono ...