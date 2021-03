Addio alla leggenda della Boxe Marvin Hagler: le cause della morte (Di domenica 14 marzo 2021) Una brutta, bruttissima, notizia piomba sul mondo della Boxe, nella notte italiana a cavallo tra il 13 e il 14 marzo si è spento Marvin Marvelous Hagler: la causa della morte Una terribile notizia è piombata sul mondo dei praticanti e degli appassionati della Boxe, nella notte italiana a cavallo tra il 13 e il 14 marzo si è spento Marvin Marvelous Hagler. A dare la notizia attraverso un post comparso sulla pagina facebook del Fan Club ufficiale del campione è stata la moglie dell’ex pugile. Marvin Nathaniel Hagler era nato il 23 maggio del 1954 a Newark, la città del mattone, in New Jersey a solo 8 km dall’Isola di ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 marzo 2021) Una brutta, bruttissima, notizia piomba sul mondo, nella notte italiana a cavallo tra il 13 e il 14 marzo si è spentoMarvelous: la causaUna terribile notizia è piombata sul mondo dei praticanti e degli appassionati, nella notte italiana a cavallo tra il 13 e il 14 marzo si è spentoMarvelous. A dare la notizia attraverso un post comparso sulla pagina facebook del Fan Club ufficiale del campione è stata la moglie dell’ex pugile.Nathanielera nato il 23 maggio del 1954 a Newark, la città del mattone, in New Jersey a solo 8 km dall’Isola di ...

