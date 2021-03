Addio alla leggenda della boxe Marvin Hagler: aveva 66 anni. Giallo sulle cause della morte (video) (Di domenica 14 marzo 2021) E’ morto a 66 anni Marvin Hagler, leggenda statunitense della boxe. La notizia della sua improvvisa scomparsa è stata data dalla moglie Kay G. Hagler in un post su Facebook. “Mi dispiace di dover fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelous Marvin è morto inaspettatamente nella sua casa nel New Hampshire. La nostra famiglia chiede di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile”, ha scritto Kay G. Hagler in un post affidato al Fan Club dell’ex pugile. La causa ufficiale della morte non è ancora stata confermata. Hagler è stato campione indiscusso dei pesi medi ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 marzo 2021) E’ morto a 66statunitense. La notiziasua improvvisa scomparsa è stata data dmoglie Kay G.in un post su Facebook. “Mi dispiace di dover fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelousè morto inaspettatamente nella sua casa nel New Hampshire. La nostra famiglia chiede di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile”, ha scritto Kay G.in un post affidato al Fan Club dell’ex pugile. La causa ufficialenon è ancora stata confermata.è stato campione indiscusso dei pesi medi ...

