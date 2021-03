Addio a un pezzo di storia | perché Raoul Casadei è la bandiera del popolo romagnolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) Permette un ballo? Questo era l'approccio che esisteva anni fa,il modo di iniziare a conoscere, emozionarsi e magari amare. Si ballava nelle balere, nelle piazze, in casa alle feste. Tempi che furono. Sì, purtroppo. Oggi ballano le dita non le gambe, si scrive, si chatta in una comunità reale, ma virtuale, niente mani sorrisi o ceffoni per una stretta ose in pista. Bisogna adeguarsi al progresso, capisco ma non accetto. Eccoconsiderounimportante della nostrae della nostra cultura. Proprio nella terra di Romagna sono arrivate frotte di turisti dal nord Europa negli anni del boomc'era an questa realtà, che rallegrava i loro freddi inverni con il ricordo e la voglia di ritornare baciati dal sole e dall'allergia.lo ricordiamo con il ...