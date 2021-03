Addio a Marvin Hagler, leggenda del pugilato. “The Marvelous” è morto all’età di 66 anni (Di domenica 14 marzo 2021) Il mondo del pugilato è in lutto dopo la notizia della morte della leggenda Marvin Hagler. Il pugile, soprannominato “The Marvelous”, è venuto a mancare all’età di 66 anni. La conferma del decesso, avvenuta nella sua casa nel New Hampshire, è arrivata da sua moglie. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato alla morte del pugile, se non che si è trattato di un decesso “inaspettato”. LEGGI ANCHE => Spese folli per il boxer Amir Khan: regala un Rolex da 30.000 dollari al figlio di un anno L’americano è stato campione indiscusso dei pesi medi tra il 1980 e il 1987, un periodo in cui è riuscito a difendere la sua corona per ben 12 volte. Hagler ha combattuto in tutto 67 match nella sua straordinaria carriera, vincendone 62, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 marzo 2021) Il mondo delè in lutto dopo la notizia della morte della. Il pugile, soprannominato “The”, è venuto a mancaredi 66. La conferma del decesso, avvenuta nella sua casa nel New Hampshire, è arrivata da sua moglie. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato alla morte del pugile, se non che si è trattato di un decesso “inaspettato”. LEGGI ANCHE => Spese folli per il boxer Amir Khan: regala un Rolex da 30.000 dollari al figlio di un anno L’americano è stato campione indiscusso dei pesi medi tra il 1980 e il 1987, un periodo in cui è riuscito a difendere la sua corona per ben 12 volte.ha combattuto in tutto 67 match nella sua straordinaria carriera, vincendone 62, ...

