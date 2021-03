Ad Auckland non c' è vento | rinviate le regate | sale la febbre per Luna Rossa | ecco le previsioni meteo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) Pocoe sfida rinviata. Slittano a questa notte, quella tra domenica e lunedì, la settima e la ottava regata trae Team New Zealand, avversarie in lotta nel Golfo di Hauraki, a, per conquista della 36esima America's Cup. Al momento la sfida è in parità, con le due imbarcazioni sul 3-3, già un risultato storico, pazzesco, per la barca italiana: mai nella storia era stata vinta una singola regata nel corso della finale di America's Cup. Dopo due ore di attesa, gli organizzatori hanno infatti deciso di cancellare Gara 7 e Gara 8 a causa deltroppo debole sul campo di regata del Golfo di Hauraki. Il limite minimo di 6,5 nodi medi previsto dal regolamento per una regolare partenza non è stato raggiunto. Lesaranno recuperate nella notte di lunedì, ...