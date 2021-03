Achille Lauro denunciato per vilipendio alla bandiera. “Non si butta per terra il tricolore” (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar – Torna al centro delle polemiche l’ex trapper Achille Lauro, che da un paio di anni sul Palco dell’Ariston inanella una serie di trovate pseudo-trasgressive tanto per attirare un po’ di attenzione mediatica, e capitalizzarla come pubblicità gratuita. Stavolta i malumori sono legati all’utilizzo disinvolto – al limite del vilipendio – della bandiera tricolore, che il cantante ha pensato bene di sfoderare durante la sua esibizione nella seconda serata del festival di Sanremo 2021. Achille Lauro si è presentato in scena con la bandiera poggiata sulle spalle prima e dopo averla stesa al suolo, in maniera assai poco rispettosa. La rabbia di Sganga Il gesto ha mandato su tutte le furie il Comandante dell’Accademia Militare di Modena, generale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar – Torna al centro delle polemiche l’ex trapper, che da un paio di anni sul Palco dell’Ariston inanella una serie di trovate pseudo-trasgressive tanto per attirare un po’ di attenzione mediatica, e capitalizzarla come pubblicità gratuita. Stavolta i malumori sono legati all’utilizzo disinvolto – al limite del– della, che il cantante ha pensato bene di sfoderare durante la sua esibizione nella seconda serata del festival di Sanremo 2021.si è presentato in scena con lapoggiata sulle spalle prima e dopo averla stesa al suolo, in maniera assai poco rispettosa. La rabbia di Sganga Il gesto ha mandato su tutte le furie il Comandante dell’Accademia Militare di Modena, generale ...

Advertising

Giorgiolaporta : Un grazie a questo ex #carabiniere che ha denunciato #AchilleLauro per vilipendio al tricolore ???? - tpi : Amanda Lear: “A Sanremo dovevo duettare coi Maneskin ma non avevano soldi, è andato il tizio con la barba. Achille… - Corriere : Nilla Pizzi, trentenne bellezza emiliana, alla prima edizione di Sanremo del 1951 si presentò in abito bianco a bal… - itsgiiiiuliaa : RT @itsmarialetizia: La settimana scorsa Mara era una bimba di Achille Lauro orgogliosa, picchiava Malgioglio con una clava di plastica e d… - onlygolden__ : RT @yleniaindenial: Ripensando intensamente alla bellezza del quadro di Achille Lauro su C'est la vie dove alla fine con delle semplici ros… -