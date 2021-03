A Terni nonostante il Daspo, arrestato un ultras dell’Atalanta (Di domenica 14 marzo 2021) Un ultras 47enne dell’Atalanta è stato arrestato dalla Digos di Terni per aver violato un Daspo emesso nei suoi confronti dal questore di Bergamo. L’uomo – riferisce l’Ansa, citando una nota della questura umbra – è stato fermato al termine della partita Ternana-Bari, dopo che gli agenti lo hanno riconosciuto all’arrivo allo stadio del bus della squadra locale. Secondo quanto ricostruito, aveva partecipato ad una manifestazione di sostegno ai rossoverdi prima del fischio d’inizio. Leggi su bergamonews (Di domenica 14 marzo 2021) Un47enneè statodalla Digos diper aver violato unemesso nei suoi confronti dal questore di Bergamo. L’uomo – riferisce l’Ansa, citando una nota della questura umbra – è stato fermato al termine della partita Ternana-Bari, dopo che gli agenti lo hanno riconosciuto all’arrivo allo stadio del bus della squadra locale. Secondo quanto ricostruito, aveva partecipato ad una manifestazione di sostegno ai rossoverdi prima del fischio d’inizio.

Advertising

ANSA_Legalita : A Terni nonostante Daspo, arrestato ultras Atalanta. Sorpreso da polizia vicino allo stadio all'arrivo dei rossover… - TerniLife : Da Bergamo a Terni per sostenere le Fere e gli ultrà nonostante il daspo: tifoso arrestato - - caterinacorda1 : RT @sabrina__sf: Treviglio, Bar aperto nonostante le restrizioni: «Le multe? Non le paghiamo» I gestori del locale trevigliese 'Al solito… - PaoloScorpio : RT @sabrina__sf: Treviglio, Bar aperto nonostante le restrizioni: «Le multe? Non le paghiamo» I gestori del locale trevigliese 'Al solito… - Wolf09722148 : RT @sabrina__sf: Treviglio, Bar aperto nonostante le restrizioni: «Le multe? Non le paghiamo» I gestori del locale trevigliese 'Al solito… -

Ultime Notizie dalla rete : Terni nonostante Femminicidio Napoli, l'ultima telefonata di Ornella alla sorella Il motivo? Non accettava la separazione, nonostante fosse stato proprio lui alla fine a decidersi ... Arrivato a Montegabbione , provincia di Terni, si è fermato, è entrato nella caserma dei carabinieri ...

Napoli. Ornella uccisa davanti al figlio, l'ultima telefonata alla sorella: 'Sto morendo' Le sue condizioni sono disperate e nonostante i tentativi di salvarla il suo cuore ha smesso di ... anche alla luce del primo interrogatorio svoltosi in una caserma dei carabinieri di terni, la causale ...

A Terni nonostante Daspo, arrestato ultras Atalanta - Umbria Agenzia ANSA A Terni nonostante Daspo (ANSA) – TERNI, 14 MAR – Un ultras di 47 anni dell’Atalanta è stato arrestato dalla Digos di Terni per aver violato un Daspo emesso nei suoi confronti dal ...

A Terni nonostante Daspo, arrestato ultras Atalanta TERNI, 14 MAR - Un ultras di 47 anni dell'Atalanta è stato arrestato dalla Digos di Terni per aver violato un Daspo emesso nei suoi confronti dal questore di Bergamo. L'uomo - riferisce una nota della ...

Il motivo? Non accettava la separazione,fosse stato proprio lui alla fine a decidersi ... Arrivato a Montegabbione , provincia di, si è fermato, è entrato nella caserma dei carabinieri ...Le sue condizioni sono disperate ei tentativi di salvarla il suo cuore ha smesso di ... anche alla luce del primo interrogatorio svoltosi in una caserma dei carabinieri di, la causale ...(ANSA) – TERNI, 14 MAR – Un ultras di 47 anni dell’Atalanta è stato arrestato dalla Digos di Terni per aver violato un Daspo emesso nei suoi confronti dal ...TERNI, 14 MAR - Un ultras di 47 anni dell'Atalanta è stato arrestato dalla Digos di Terni per aver violato un Daspo emesso nei suoi confronti dal questore di Bergamo. L'uomo - riferisce una nota della ...