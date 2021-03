A San Pietro l’ultimo Angelus prima del lockdown: “Che peccato” (Di domenica 14 marzo 2021) "Si deve approfittare oggi per ascoltare l'Angelus in piazza San Pietro. Poi sarà un peccato e seguire il Papa dalla Biblioteca Vaticana non è la stessa cosa". Padre Juan Carlos è un sacerdote originario dalla Spagna, ma che vive a Roma ormai da anni. E' arrivato a San Pietro per seguire quello che potrebbe essere l'ultimo Angelus di Francesco "affacciato" dalla finestra della terza Loggia del Palazzo Apostolico. Già, perché da domani Roma diventa zona rossa, ripiombando in un lockdown che fa tornare alla mente quello di un anno esatto fa, del 9 marzo 2020. "In Spagna abbiamo già sofferto la terza ondata - prosegue padre Juan Carlos - e ora l'Italia vive la stessa cosa. Qualcosa andava fatto, e la chiusura era necessaria". Via della Conciliazione è transennata, la piazza antistante San ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 marzo 2021) "Si deve approfittare oggi per ascoltare l'in piazza San. Poi sarà une seguire il Papa dalla Biblioteca Vaticana non è la stessa cosa". Padre Juan Carlos è un sacerdote originario dalla Spagna, ma che vive a Roma ormai da anni. E' arrivato a Sanper seguire quello che potrebbe essere l'ultimodi Francesco "affacciato" dalla finestra della terza Loggia del Palazzo Apostolico. Già, perché da domani Roma diventa zona rossa, ripiombando in unche fa tornare alla mente quello di un anno esatto fa, del 9 marzo 2020. "In Spagna abbiamo già sofferto la terza ondata - prosegue padre Juan Carlos - e ora l'Italia vive la stessa cosa. Qualcosa andava fatto, e la chiusura era necessaria". Via della Conciliazione è transennata, la piazza antistante San ...

