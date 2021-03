A Genova 10 contagiati nell’ospedale di Bassetti | sospetti sull’infermiera che ha rifiutato il vaccino Toti | «Ora una legge regionale per l’obbligo ai sanitari»

Advertising

fanpage : Tra i contagiati anche un'infermiera che aveva rifiutato il vaccino - GattoTheCat : RT @lavitaeyes27: Vaccino, a Genova infermiera lo rifiuta e prende il virus: 10 contagiati nel reparto. Toti: Liguria valuta legge per obbl… - lavitaeyes27 : Vaccino, a Genova infermiera lo rifiuta e prende il virus: 10 contagiati nel reparto. Toti: Liguria valuta legge pe… - VaniaDelli : RT @doddy610: Vaccino, a Genova infermiera lo rifiuta e prende il virus: 10 contagiati nel reparto. Toti: Liguria valuta legge per obbligo… - doddy610 : Vaccino, a Genova infermiera lo rifiuta e prende il virus: 10 contagiati nel reparto. Toti: Liguria valuta legge pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova contagiati

Lo annuncia il presidente della Regione Giovanni Toti dopo il caso del cluster scoppiato all' ospedale San Martino didove operava un' infermiera che ha rifiutato il vaccino ed è stata trovata ...La direzione dell'ospedale policlinico San Martino diieri aveva confermato l'individuazione di un cluster derivante da variante inglese al 1° piano del Padiglione Maragliano. Infatti era ...Francesca Auriemma è una donna di 33 anni con la distrofia muscolare dei cingoli. Ha bisogno di assistenza quotidiana e se dovesse essere contagiata dal coronavirus, non sarebbe ...Cresce la tensione sui vaccini. La Regione Liguria valuta di introdurre per legge l'obbligatorietà del vaccino anti Covid per il personale sanitario. Lo annuncia ...