A Bergamo 276 nuovi positivi | in Lombardia oltre 700 ricoverati in terapia intensiva

(Di domenica 14 marzo 2021) Sono 276 ial Covid-19 in provincia di, stando ai dati di domenica 14 marzo. Insono 4.334 a fronte di 45.013 tamponi, una percentuale del 9,6%. Milano con 1.231 casi si conferma la provincia con più contagi seguita da Brescia (1.048) e Monza 517. Sono invece stati 286 i casi a Mantova, 227 a Pavia, 216 a Como, 191 a Cremona, 91 a Lecco, 87 a Varese, 73 a Lodi e 14 a Sondrio. Sono ormai più di 700 iper Covid innegli ospedali lombardi, esattamente 714, 20 più di sabato. Resta quasi invariato invece il numero di pazienti negli altri reparti, 6.077, nove in più. Sono invece stati 71 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 29.220.

In Lombardia sono ormai più di 700 i ricoverati per Covid in terapia intensiva, esattamente 714, ovvero 20 più di sabato 13 ...Sono invece stati 286 i casi a Mantova,, 227 a Pavia, 216 a Como, 191 a Cremona, 91 a Lecco, 87 a Varese, 73 a Lodi e 14 a Sondrio. Pino Roma ...Milano, 14 mar. (Adnkronos) – La metà dei nuovi casi di Covid19 in Lombardia (4.334) è concentrata tra le province di Milano e Brescia. Secondo i dati della Protezione civile, ci sono 1.231 nuovi cont ...Il report di domenica 14 marzo fornito dalla Regione. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva supera quota 700. La percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati è del 9,6% (ieri era ...