911 3 e 911 Lone Star 1 la trama delle puntate di domenica 14 marzo su Rai 2

(Di domenica 14 marzo 2021) 911 3 e 91114su Rai 2, le anticipazioni Prosegue l’appuntamento con l’emergenza su Rai 2 con le nuovein prima tv in chiaro di 911 e il suo spinoff 911con Rob Lowe e Liv Tyler, per un doppio appuntamento tra Los Angeles e Austin con le squadre d’emergenza. Prodotte da Ryan Murphy con i sodali Brad Falchuk e Tim Minear, le due serie tv hanno diversi tratti in comune puntando colpire con scene forti, salvataggi estremi ma anche con tanta umanità e con quel gusto per il contemporaneo tipico di Murphy. 911 e 911sono in live streaming su Raiplay (dove leresteranno in streaming nei 7 giorni successivi) e le stagioni precedenti del primo sono su ...