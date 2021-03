Advertising

Agenzia_Italia : Slitta il 730 precompilato, sarà disponibile dal 10 maggio - ItalianPolitics : FISCO. Slitta il 730 precompilato, sarà disponibile dal 10 maggio - orizzontescuola : 730 precompilato: slitta l’avvio della stagione insieme alla CU, le nuove date - DividendProfit : Il 730 precompilato slitta al 10 maggio Da FinanciaLounge - DividendProfit : Il 730 precompilato slitta al 10 maggio Da FinanciaLounge -

Ultime Notizie dalla rete : 730 precompilato

Con un comunicato di ieri, 13 marzo 2021, il ministero dell'Economia e delle Finanze annuncia che nel decreto "Sostegni", in corso di redazione, verrà prevista la proroga dei termini per la ...È arrivato ieri il comunicato ufficiale del Mef che dispone la proroga delle scadenze fiscali 2021 per l'avvio della stagione dele non solo. La proroga anticipa così la norma contenuta nel decreto Sostegni il cui testo, come rassicurato dal premier Mario Draghi in conferenza stampa di venerdì scorso dall'hub ...Decreto Sostegno proroga accesso 730 precompilato 2021 dal 10 maggio e modello Cu, come funziona, come accedere online, cosa serve e le ultimissime notizie ...Il corpo di Natale Puccio, 67 anni, originario di Caccamo, è stato ritrovato vicino alla scogliera CONTINUA QUI Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e p ...