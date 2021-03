417 giorni dopo riecco Aguero. Gol e dedica ai fan: “Grazie per il sostegno”. E il futuro… (Di domenica 14 marzo 2021) Si interrompe il digiuno dal gol di Sergio Aguero. L'attaccante del Manchester City ha ritrovato la gioia della marcatura dopo oltre 400 giorni a secco. Nel match di campionato contro il Fulham, il Kun è tornato non solo in campo ma anche a segnare.Aguero: gioia e futurocaption id="attachment 1107623" align="alignnone" width="632" Aguero (getty images)/captionCome riportato da Opta, Aguero ha interrotto una striscia negativa di 13 apparizioni senza segnare. Erano ben 641 minuti di gioco nei quali il bomber argentino non trovava la via della rete. Contro il Fulham, dal dischetto, è arrivata la rete dopo ben 417 giorni a secco.Una marcatura che ha aiutato i suoi a vincere e che ha riportato la gioia nel calciatore che sui social ha voluto esultare ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Si interrompe il digiuno dal gol di Sergio. L'attaccante del Manchester City ha ritrovato la gioia della marcaturaoltre 400a secco. Nel match di campionato contro il Fulham, il Kun è tornato non solo in campo ma anche a segnare.: gioia e futurocaption id="attachment 1107623" align="alignnone" width="632"(getty images)/captionCome riportato da Opta,ha interrotto una striscia negativa di 13 apparizioni senza segnare. Erano ben 641 minuti di gioco nei quali il bomber argentino non trovava la via della rete. Contro il Fulham, dal dischetto, è arrivata la reteben 417a secco.Una marcatura che ha aiutato i suoi a vincere e che ha riportato la gioia nel calciatore che sui social ha voluto esultare ...

