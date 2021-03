Zorzi rifiuta L’Isola dei Famosi ma poi ci ripensa, il retroscena sulla chiamata: solo opinionista? (Di sabato 13 marzo 2021) Il ripensamento di Tommaso Zorzi sulla chiamata a L’Isola dei Famosi 2021 nasconde un retroscena: l’ipotesi che l’influencer potesse entrare a far parte della squadra capitanata da Ilary Blasi aleggiava quando Tommy era ancora un concorrente del GF Vip. Uscito vincitore dal programma, il giovane Zorzi ha però infranto i sogni di quanti lo attendevano in veste di opinionista. Salvo poi cambiare idea. Determinante nella decisione di Tommaso pare esser stata l’assenza della Lamborghini. Ma è davvero solo questo? Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi 2021: il retroscena sulla chiamata come opinionista A ... Leggi su urbanpost (Di sabato 13 marzo 2021) Ilmento di Tommasodei2021 nasconde un: l’ipotesi che l’influencer potesse entrare a far parte della squadra capitanata da Ilary Blasi aleggiava quando Tommy era ancora un concorrente del GF Vip. Uscito vincitore dal programma, il giovaneha però infranto i sogni di quanti lo attendevano in veste di. Salvo poi cambiare idea. Determinante nella decisione di Tommaso pare esser stata l’assenza della Lamborghini. Ma è davveroquesto? Tommasodei2021: ilcomeA ...

Advertising

BallsSmell : io non scherzo quando dico che si boicotta da solo e per me certa gente si rifiuta di seguirlo perché c'ha una foto… - luisa60895162 : @miiannoio @FortiPensieri @tzvip_68 @trashbiccis @zorzi_gaia Vediamo se rifiuta Barbarella stiamo a vedere - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rifiuta L'Isola dei Famosi dopo la Vittoria - infoitcultura : Tommaso Zorzi rifiuta l’Isola dei Famosi: l’indiscrezione che arriva dal web! - infoitcultura : “Tommaso Zorzi rifiuta un ruolo all’Isola dei Famosi” -