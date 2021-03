Zona rossa: si al mercato del lunedì a Palmanova (Di sabato 13 marzo 2021) Nonostante l’ingresso del FVG in Zona rossa, il tradizionale mercato del lunedì mattina a Palmanova è confermato. Anche se in forma ridotta, limitando le vendita ai soli prodotti alimentari e di prima necessità, per come identificati dai decreti ministeriali, si svolgerà nei consolidati orari e modalità. Non è, ad ora, prevista la necessità di regolare gli accessi e i flussi pedonali. Gli ambulanti di generi alimentari e prima necessità occuperanno tutto l’ampio anello esterno della piazza, a diversi metri uno dall’altro. “Piazza Grande a Palmanova, con le sue notevoli dimensioni, consente ampio distanziamento tra le bancarelle, permettendo a tutti di mantenere il giusto spazio ed evitare ogni sorta di assembramento. Nel limite del possibile e dei vari decreti, cercheremo di ... Leggi su udine20 (Di sabato 13 marzo 2021) Nonostante l’ingresso del FVG in, il tradizionaledelmattina aè confermato. Anche se in forma ridotta, limitando le vendita ai soli prodotti alimentari e di prima necessità, per come identificati dai decreti ministeriali, si svolgerà nei consolidati orari e modalità. Non è, ad ora, prevista la necessità di regolare gli accessi e i flussi pedonali. Gli ambulanti di generi alimentari e prima necessità occuperanno tutto l’ampio anello esterno della piazza, a diversi metri uno dall’altro. “Piazza Grande a, con le sue notevoli dimensioni, consente ampio distanziamento tra le bancarelle, permettendo a tutti di mantenere il giusto spazio ed evitare ogni sorta di assembramento. Nel limite del possibile e dei vari decreti, cercheremo di ...

