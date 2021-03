Zona rossa: le principali regole anti covid da rispettare (Di sabato 13 marzo 2021) Le nuove regole saranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo sino al 6 aprile. Ecco le misure anti covid Per arginare il dilagare del virus il decreto legge prevede le nuove regole che saranno in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Le nuove misure che saranno dunque in vigore sino a martedì subito dopo la Pasqua, le misure prevedono che siano vietati gli spostamenti fra regioni, ad eccezione di motivi di lavoro, situazioni di necessità o di salute. Si potranno raggiungere le seconde case, ma rispettando regole precise: in questo caso, si può spostare solo il nucleo familiare convivente, senza ovviamente l’aggiunta di parenti o amici. Parrucchieri, barbieri e centri estetici saranno chiusi nelle zone rosse, mentre saranno aperti in quelle arancioni e, ovviamente, in fascia bianca. In ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 marzo 2021) Le nuovesaranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo sino al 6 aprile. Ecco le misurePer arginare il dilagare del virus il decreto legge prevede le nuoveche saranno in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Le nuove misure che saranno dunque in vigore sino a martedì subito dopo la Pasqua, le misure prevedono che siano vietati gli spostamenti fra regioni, ad eccezione di motivi di lavoro, situazioni di necessità o di salute. Si potranno raggiungere le seconde case, ma rispettandoprecise: in questo caso, si può spostare solo il nucleo familiare convivente, senza ovviamente l’aggiunta di parenti o amici. Parrucchieri, barbieri e centri estetici saranno chiusi nelle zone rosse, mentre saranno aperti in quelle arancioni e, ovviamente, in fascia bianca. In ...

ladyonorato : Zona arancione in #Sicilia è una mazzata all’economia dell’isola nel momento in cui tentava di rialzarsi. Le “ragio… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - carlaruocco1 : Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. N… - sofia_gorza : RT @jupitears: non sono “solo due settimane di zona rossa”, sono altre due settimane aggiunte ai tre mesi dell’anno scorso, al coprifuoco d… - floweerjeon : Dietro casa mia e pieno PIENO di ragazzi senza mascherina...poi si lamentano se da lunedì e zona rossa ... -