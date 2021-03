Zona rossa: ecco cosa cambia da lunedì. Torna l’autocertificazione (alleghiamo il Pdf da scaricare) (Di sabato 13 marzo 2021) Dunque ci risiamo, come se dallo scorso anno nulla è cambiato, ci ritroviamo a dover rivivere esattamente le stesse restrizioni che, almeno fino al 6 aprile, ci terranno chiusi in casa. Del resto i numeri sono sotto gli occhi di tutti, e per cercare di recuperare il tempo perso per i vaccini in ritardo, nel frattempo l’unica cosa da fare è di non dar modo ad altre migliaia di italiani di cadere vittime delle terribile varianti, che stanno purtroppo facendo la differenza. Quindi ecco il nuovo decreto, l’ultimo di una lunghissima serie, che di fatto ‘cementa’ anche la Pasqua 2021, tingendo di arancione le zone gialle, e di rosso quelle arancione. Così da lunedì diventeranno rosse, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, l’Emilia Romagna, le Marche, il Lazio, e ... Leggi su italiasera (Di sabato 13 marzo 2021) Dunque ci risiamo, come se dallo scorso anno nulla èto, ci ritroviamo a dover rivivere esattamente le stesse restrizioni che, almeno fino al 6 aprile, ci terranno chiusi in casa. Del resto i numeri sono sotto gli occhi di tutti, e per cercare di recuperare il tempo perso per i vaccini in ritardo, nel frattempo l’unicada fare è di non dar modo ad altre migliaia di italiani di cadere vittime delle terribile varianti, che stanno purtroppo facendo la differenza. Quindiil nuovo decreto, l’ultimo di una lunghissima serie, che di fatto ‘cementa’ anche la Pasqua 2021, tingendo di arancione le zone gialle, e di rosso quelle arancione. Così dadiventeranno rosse, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, l’Emilia Romagna, le Marche, il Lazio, e ...

