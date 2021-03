Zona rossa e arancione, le regole: spostamenti, negozi, visite a parenti e amici (Di sabato 13 marzo 2021) Nella giornata di ieri, venerdì 12 marzo, il governo Draghi ha varato un decreto legge sulle restrizioni anti-Covid, che andrà a sostituire il precedente Dpcm a partire da lunedì 15 marzo. La decisione del governo Draghi è arrivata dopo il parere del Comitato tecnico scientifico, chemartedì 9 marzo aveva consigliato di inasprire le norme anti-contagio. Con questo decreto, resta il sistema di colorazione delle regioni ma spariscono le zone gialle. Il territorio italiano sarà quindi diviso in zone rosse e arancioni, con la sola eccezione della Sardegna, che resta in Zona bianca. Le regioni che da lunedì 15 marzo saranno in Zona rossa sono: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Campania e Molise. Le regioni in fascia arancione invece ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021) Nella giornata di ieri, venerdì 12 marzo, il governo Draghi ha varato un decreto legge sulle restrizioni anti-Covid, che andrà a sostituire il precedente Dpcm a partire da lunedì 15 marzo. La decisione del governo Draghi è arrivata dopo il parere del Comitato tecnico scientifico, chemartedì 9 marzo aveva consigliato di inasprire le norme anti-contagio. Con questo decreto, resta il sistema di colorazione delle regioni ma spariscono le zone gialle. Il territorio italiano sarà quindi diviso in zone rosse e arancioni, con la sola eccezione della Sardegna, che resta inbianca. Le regioni che da lunedì 15 marzo saranno insono: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Campania e Molise. Le regioni in fasciainvece ...

ladyonorato : Zona arancione in #Sicilia è una mazzata all’economia dell’isola nel momento in cui tentava di rialzarsi. Le “ragio… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - carlaruocco1 : Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. N… - eveesari : RT @DettaFerres: Febbraio: Che bello, finalmente i casi stanno diminuendo Marzo: mezza Italia in zona rossa #lockdown2021 - alicestyless1 : bella raga da lunedì sto in zona rossa :D -