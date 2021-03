Zona rossa: divieti e regole da seguire dal 15 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Dal 15 marzo la maggior parte delle regioni italiane passerà alla fascia più estrema, ossia la Zona rossa. Nel periodo di Pasqua (dal 3 al 5 aprile), la misura verrà estesa a tutto il territorio nazionale. Ecco le regole e i divieti da seguire. regole e divieti della Zona rossa Nelle aree rosse sono vietati gli spostamenti all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli effettuati per motivi di lavoro, salute o necessità. Per uscire dalla propria abitazione sarà obbligatorio avere con sé l’autocertificazione (potete scaricarla qui). Non sarà possibile recarsi nelle abitazioni di parenti o amici. Saranno chiusi tutti i negozi, compresi parrucchieri e centri estetici. Resteranno regolarmente aperti i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Dal 15la maggior parte delle regioni italiane passerà alla fascia più estrema, ossia la. Nel periodo di Pasqua (dal 3 al 5 aprile), la misura verrà estesa a tutto il territorio nazionale. Ecco lee idadellaNelle aree rosse sono vietati gli spostamenti all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli effettuati per motivi di lavoro, salute o necessità. Per uscire dalla propria abitazione sarà obbligatorio avere con sé l’autocertificazione (potete scaricarla qui). Non sarà possibile recarsi nelle abitazioni di parenti o amici. Saranno chiusi tutti i negozi, compresi parrucchieri e centri estetici. Resteranno regolarmente aperti i ...

